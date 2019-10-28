Эпатажная Maruv анонсировала новый мистический альбом

Украинская певица Maruv мистически анонсировала выход нового альбому.

Видео-тизер появился в Instagram знаменитости.

Альбом получил название Hellcat Story (История ведьмы).

30-секундное видео наполнено мистически-загадочной тематикой. В ролике появлялись привидения, языческие обряды, захоронения и многое другое.

Вероятно, что Maruv сделала фанатам такой подарок накануне Хэллоуина.

Поклонники засыпали видео комментариями.

«Захватило дух», «ну зачем же так роскошно?», «похоже на американскую историю ужасов», «Maruv, ты огонь», «мурашки по коже», «очень ждем новый альбом», — пишут они.



Источник: Новости Ю

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