Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:46
Просмотров: 76

MARUV презентовала клип на хит Siren Song (видео)

Украинская певица MARUV презентовала клип на свой хит Siren Song. На видео показаны девушки в латексных одеждах и откровенных боди, а также многочисленные сексуальные сцены.

MARUV презентовала клип на хит Siren Song (видео)

Видеоработа артистки быстро набирает популярность. Многие пользователи в комментариях восторженно отозвались о клипе.

Как известно, MARUV одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 именно с этой песней. Однако позднее, из-за скандала она отказалась от участия в песенном конкурсе.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Maruv, видео, клип

Читайте ещё:

Новый клип Rammstine Deutschland взорвал интернет (видео)
29.03.2019 14:03    328
Из известного хита Kazka "Плакала" сделали пародию об украинских дорогах (видео)
21.03.2019 11:58    406
Светлана Лобода засветила грудь (видео)
20.03.2019 11:15    401
Последователь Допы и Гепы: глава полиции Одесской области не смог прочитать текст (видео)
14.03.2019 10:07    732
Обнаженная девушка в центре Харькова: инцидент в Якитории (видео)
12.03.2019 10:34    2197
MARUV и Леся Никитюк станцевали в душе, прикрывшись только полотенцами (видео)
06.03.2019 11:58    1086
Пропаганда победила здравый смысл: Maruv вынудили отказаться от Евровидения
26.02.2019 00:20    1290
Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине завершился серией скандалов
25.02.2019 09:19    345
После победы в национальном отборе Евровидения Maruv обратилась к украинцам за поддержкой
25.02.2019 07:48    833
Maruv будет представлять Украину на Евровидении-2019? От харьковской студентки до звезды мирового масштаба (видео)
24.02.2019 13:20    1487
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 