MARUV презентовала клип на хит Siren Song (видео)

Украинская певица MARUV презентовала клип на свой хит Siren Song. На видео показаны девушки в латексных одеждах и откровенных боди, а также многочисленные сексуальные сцены.

Видеоработа артистки быстро набирает популярность. Многие пользователи в комментариях восторженно отозвались о клипе.

Как известно, MARUV одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 именно с этой песней. Однако позднее, из-за скандала она отказалась от участия в песенном конкурсе.

Новости портала «Весь Харьков»