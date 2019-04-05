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MARUV презентовала клип на хит Siren Song (видео)
Украинская певица MARUV презентовала клип на свой хит Siren Song. На видео показаны девушки в латексных одеждах и откровенных боди, а также многочисленные сексуальные сцены.
Видеоработа артистки быстро набирает популярность. Многие пользователи в комментариях восторженно отозвались о клипе.
Как известно, MARUV одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 именно с этой песней. Однако позднее, из-за скандала она отказалась от участия в песенном конкурсе.
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