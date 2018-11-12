Всеукраїнський Вертеп-фест у Харкові збирає учасників зі всієї України

Масштабна святкова феєрія, що поєднує в себе автентичний національний характер, стародавні традиції та сучасні інтерпретації, захопить Харків 12 і 13 січня 2019 р. Організатори ІІІ Всеукраїнського фестивалю вертепів “Вертеп-фест 2019” анонсують про початок підготовки до цієї яскравої події. К основному слогану Фестивалю “За світло те, що темряву здолало!” в цьому році додався ще один - "Вертепуй разом з друзями!". До участі запрошуються народні фольклорні колективи, гурти та об’єднання творчих людей з усіх регіонів України.

Оргкомітет Фестивалю забезпечує поселення і харчування учасників та покриває половину дорожніх витрат. Крім того, для всіх колективів, що візьмуть участь у Вертеп-фесті 2019, вперше пройдуть запальні Етновечорниці. Подати заявку до участі можна до 20 листопаду на сайті Фестивалю

Зимові свята – час див, сюрпризів та щасливих зустрічей. Вертеп-Фест був започаткований у 2017 році, коли за ініціативою харківських пластунів Благодійний фонд “Харків з тобою” вперше організував проведення Всеукраїнського фестивалю вертепів напередодні Старого Нового року в Харкові. На протязі ось вже двох років дводенне дійство традиційних і сучасних вертепів Вертеп-фест збирає близько 1000 учасників з усіх куточків України - представників вертепних театрів, колядників, фольклорно-театральних колективів, аматорських об’єднань. Вже традиційно організатори фестивалю хочуть показати різноманітність звичаїв різних регіонів України, вертепних костюмів, тощо. Вони вітають будь-який формат вистав та чекають на вертепи традиційні й сучасні, дитячі й дорослі, музичні і драматичні. Також запрошуються до участі колективи, які не грають власне вертепи, але мають хорову програму колядок.

Організатори очікують, що глядачами фестивалю стане понад 10 тисяч харків’ян та гостей міста – завдяки великій кількості фестивальних майданчиків та подіям під відкритим небом. Окрім центральних локацій, в обидва дні фестивалю вертепні колективи гратимуть на альтернативних майданчиках: в дитячих лікарнях, військових шпиталях та торговельно-розважальних центрах. В минулому році яскраві костюми та світосяйна вертепна зірка мерехтіли в різних кінцях Харкова не тільки просто неба, а й під землею. Учасники Вертеп-фесту колядували на станціях та у вагонах метро, допомагаючи мешканцям міста перейнятися духом різдвяних традицій. В цьому році організатори сподіваються повторити цей досвід. Незмінною традицією залишиться акція “Нова радість стала”, в якій в 2017 році приймали участь 3, а в 2018 - вже 5 міст (разом з Харковом). А по закінченню заходу вперше за історію Фестивалю влаштують Етновечорниці - для всіх учасників і представників етнічних діаспор Харкова.

“Такий фестиваль - чудова нагода для учасників зустрітися зі своїми однодумцями, побачити українців з усіх куточків країни, обмінятися досвідом, - впевнена координаторка фестивалю, директорка БФ “Харків з тобою” Олена Рофе-Бекетова. - А для глядачів Вертеп-фест буде відмінним приводом гарно провести час з усією родиною, запросити у гості друзів та рідних з інших міст, аби здивувати їх. Чи просто приїхати до Харкова, щоб познайомитися з ним в чарівній атмосфері різдвяних свят та набратися незабутніх вражень”.

“В географії” попередніх Вертеп-фестів — майже вся Україна — 20 областей від Карпат до Донбасу. Не стане виключенням і цьогорічний захід, бо на нього вже подали заявки близько 20 колективів з різних регіонів від заходу до сходу країни. Наприклад, вже вдруге приїжджає на Фестиваль “Вертеп аматорів” з

Лисичанську Луганської області. Близько п'яти років ентузіасти-любителі знайомлять своїх земляків із традиційним Слобожанським різдвяним Вертепом, дозволяючи їм доторкнутись до автентики справжніх народних свят. Вік “Вертепу аматорів” зовсім не випадковий, адже його організатором став переселенець з Луганська Олексій Горленко.

“Хотілося зануритися в це дійство, адже в Луганську не було нічого подібного, ніхто не ходив вулицями з колядками і щедрівками,- ділиться Олексій Горленко. - Ми приїжджали на Вертеп-фест в 2017 році і отримали масу позитивних емоцій від участі. Це таке масштабне дійство! Деякі з учасників команди їхали з побоюванням, що будуть неправильно зрозумілі в Харкові, коли почнуть співати просто на вулиці, рядженими. Але ми отримали такий теплий прийом, що всі страхи дуже швидко розвіялися".

Як показав досвід минулих Вертеп-фестів, учасники з інших регіонів України, де традиція народного різдвяного театру зберігається до сьогодні, також знайшли щирий відгук у вдячної публіки. Вже втретє збирається до Харкова колектив “Віфліємська зірка” з Івано-Франківській області під керівництвом сільського голови селища Павлівка Івана Вацеби. І з кожним роком охочих приєднатися до гурту все більшає.

“Для нас є велика потреба ділитися збереженою культурною спадщиною зі Східною Україною, допомагати відроджувати там знищені традиції, - розповідає Іван Вацеба. - Тому, коли вперше почули про Вертеп-фест, навіть сумнівів не було, чи треба їхати до Харкову. Вдячні городянам за те, що сприймали наші виступи з великій зацікавленністю та захопленням. Цього року до нас приєдналися колектив “Театральна скриня” та місцева музична школа, учні якої будуть співати колядки. Тож разом нас їде до Харкова більше 60 чоловік. Зустрінемося на Вертеп-фесті 2019!”

Організатори фестивалю, які третій рік поспіль переконують десятки колективів з усієї країни в тому, що їм необхідно показати своє мистецтво в Харкові, так кажуть про сенс своєї роботи: на їхню думку, відродження вертепної традиції в Харкові жителям міста не тільки цікаво, а й необхідно.

“Сам факт наявності традицій є дуже корисним для суспільства - він дає він дає відчуття сталості, - впевнена вихователька “Пласту”, координаторка студентських колективів, керівниця заходу "Слобожанські етновечорниці" Ірина Маркевич. - А ще, це безумовно сприяє зближенню - люди бачать, що вони є дуже схожими. І коли гурт, наприклад, з Івано-Франківську та з маленького містечка на сході країни приїжджають до Харкова, і всі бачать один в одного подібні костюми, пісні, традиції - це всіх єднає. Бо один з коренів страху - це незнання. Варто просто самим побачити і переконатися, що ми всі одна велика родина”.

Реєстрація колективів-учасників відкрита до 20.11.2018 на сайте Вертеп-фесту.

Попередня програма Вертеп-фесту 2019:

12 січня, субота (основний день фестивалю)

Зранку – виступи по соціальних локаціях (дитячі будинки, лікарні, військові шпиталі)

13:30 – 14:30 – парад вертепів головною вулицею міста

14:30 – 14:45 – проведення Всеукраїнської акції «Нова радість стала»

14:45 – 15:00 – урочисте відкриття Фестивалю на центральній площі міста - майдане Свободи

15:00 – 21:00 – інтерактивні виступи колективів на локаціях:

Центральна площа міста - майдан Свободи

Майданчик перед ХНАТОБ ім. М. Лисенка

Майданчик перед пам’ятником Т.Г. Шевченка

Майданчики в парках міста та в улюблених місцях відпочинку харків’ян

Супермаркети, ТРЦ

станції метрополітену

Протягом дня – театралізовані вистави (в театрах, що приєднаються до фестивалю)

13 січня, неділя

12:00 – 14:30 – для учасників фестивалю прогулянки та екскурсії містом, виступи-експромти.

15:00 – 18:00 – «Етновечорниці» – загальна зустріч учасників фестивалю та обмін знаннями, практикою, проведення майстерок з традиційних зимових, різдвяних свят представниками всіх областей України та різних етнічних спільнот харків’ян; вечеря.

Сайт Вертеп-фесту 2019 - vertepfest.com

Підготовка до Фестивалю реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Гаряча лінія організаційного комітету: 066 823 999 2 або 097 630 73 76

Головний організатор — БО «Благодійний фонд «Харків з тобою»

Співорганиізатори: ГО "Всеукраїнське об'єднання "Українські рубежі", АКЦентр, КУ "Харківський обласний центр молоді", Туристсько-розважальний центр "Оберіг-тур"

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