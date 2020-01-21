Вторая украинка продает девственность

Вторая украинка выставила свою девственность на аукцион.

Об этом сообщает Сinderella escorts.

Девятнадцатилетняя украинка, скрывающая личность под ником Polisha, продает свою девственность за 50 тысяч евро. Анкета девушки появилась на соответствующем сайте. Также там указано, что украинка ищет состоятельного покровителя или супруга.

Девушка рассчитывает на регулярную финансовую поддержку в размере 10 тысяч евро.

Девушка отметила, что "чувствует себя подобно птице в клетке". Она намерена получить "все счастье этой жизни". На деньги от продажи девственности Polisha собирается закончить учебу за границей и купить дом мечты у моря.

Чтобы подтвердить девственность девушки, мужчина может привести доктора на встречу, или отправиться с украинкой к врачу в Германии.

Как известно, харьковчанка уже продала девственность за 1,2 млн евро.

Новости портала «Весь Харьков»