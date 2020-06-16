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У Viber з’явилася функція, якої немає ні в Telegram, ні в WhatsApp

У Viber з’явилася функція, якої немає ні в Telegram, ні в WhatsApp

З 11 червня користувачам месенджера Viber стала доступна нова функція, що дозволяє спілкуватися більш ніж з двома співрозмовниками. Тобто, в наших смартфонах з’явиться можливість створювати повноцінні конференції. Незважаючи на те, що аналогічні функції вже існують, в Viber нові “плюшки” однозначно залишаються цікаві мільйонам.

В цілому, учасниками чату можна вибрати до 20-ти чоловік. Для запуску групового відеочату слід зробити:

  • клікнути по значку в правому верхньому куті екрану
  • додати співрозмовника
  • натиснути “виклик”

Крім цього, в той час, коли ви вже спілкуєтеся з людиною, ви можете натиснути на кнопку “додати”. Таким чином, до спілкування приєднається ще хтось із друзів. За принципом роботи, його можна повноцінно порівняти зі Skype. Є навіть можливість вивести певне зображення учасника відеочату на передній план. Користуватися нововведенням Viber можна вже сьогодні, 12 червня 2020 року.

Источник: tehnofan.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: соцсети

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