У Viber з’явилася функція, якої немає ні в Telegram, ні в WhatsApp
З 11 червня користувачам месенджера Viber стала доступна нова функція, що дозволяє спілкуватися більш ніж з двома співрозмовниками. Тобто, в наших смартфонах з’явиться можливість створювати повноцінні конференції. Незважаючи на те, що аналогічні функції вже існують, в Viber нові “плюшки” однозначно залишаються цікаві мільйонам.
В цілому, учасниками чату можна вибрати до 20-ти чоловік. Для запуску групового відеочату слід зробити:
- клікнути по значку в правому верхньому куті екрану
- додати співрозмовника
- натиснути “виклик”
Крім цього, в той час, коли ви вже спілкуєтеся з людиною, ви можете натиснути на кнопку “додати”. Таким чином, до спілкування приєднається ще хтось із друзів. За принципом роботи, його можна повноцінно порівняти зі Skype. Є навіть можливість вивести певне зображення учасника відеочату на передній план. Користуватися нововведенням Viber можна вже сьогодні, 12 червня 2020 року.
Источник: tehnofan.com.ua/