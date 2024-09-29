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Археологи виявили на півночі Польщі "вампірську гробницю" — TVP

Археологи виявили на півночі Польщі вампірську гробницю — TVP

Дослідники знайшли у церкві Благовіщення Пресвятої Діви Марії в селі Пончев три скелети, поховані під плитою на глибині близько двох метрів. Один з них мав серп на шиї, що свідчить про середньовічну практику, яка, як вважалося, мала на меті зупинити вампірів, що постають з мертвих. Знахідка датується приблизно XVII століттям.

Антрополог Юстина Каргус сказала, що череп скелета (чоловік віком близько 50 років) мав ознаки завданих перед смертю травм.

"Його череп мав численні пошкодження, які вказують на те, що у нього, ймовірно, було багато глибоких шрамів на обличчі", — зазначила дослідниця.

Археологи також знайшли останки двох інших людей у тій же церкві, хоча їхні особи залишаються невідомими. Дослідники сподіваються, що подальший аналіз розкриє більше подробиць про життя похованих.

У деяких частинах континенту, особливо серед слов'янських народів, ще з Середньовіччя віра в легенди про вампірів стала настільки поширеною, що викликала масову істерію і навіть призвела до страт людей, яких вважали вампірами.

Людей, які померли передчасно — наприклад, через самогубство — також часто підозрювали у вампіризмі, а їхні тіла спотворювали, щоб запобігти їхньому повстанню з мертвих.

Джерело: https://t.me/znua_live/169043

Новости портала «Весь Харьков»

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