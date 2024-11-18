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In memoriam... Початок голодомору 1932-33 років

In memoriam... Початок голодомору 1932-33 років

18 листопада 1932 року вийшла Постанова ЦК КП(б)У «Про заходи щодо посилення хлібозаготівель», згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м'яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп».

Невдовзі перелік компенсаційних харчів розширено картоплею і салом, а наприкінці року — продуктами тривалого зберігання.

Спланована конфіскація урожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками совєцької влади впродовж 1932-33 років призвела до вбивства українців голодом у мільйонних масштабах. (с) Сергій Чаплигін (https://www.facebook.com/share/12AoyeyE18k/)

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/50264

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