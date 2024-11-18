Оперативна інформація станом на 16.00 18.10.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 87.

Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника в глиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумської області, такі як Новеньке та Павлівка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по району Басівки.

На Харківському напрямку противник здійснив три спроби штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Завдав авіаційних ударів по Козачій Лопані, скинувши при цьому п’ять КАБів.

На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Кругляківки та Лозового. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу Новолюбівки та Білогорівки. Одне боєзіткнення завершилося, ще одне - триває.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька. Під ударами КАБів опинилася Костянтинівка.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили десять атак противника, сім боєзіткнень – ще триває.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 23 рази поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Вознесенка, Дальнє, Єлизаветівка, Катеринівка та Антонівка. Шість спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Ворог бомбардував Романівку та Дачне КАБами.

На Времівському напрямку відбулося 12 ворожих атак неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Сім боєзіткнень тривають.

Шість разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 15 ударів (21 КАБ) по власній території. Українські воїни за сьогодні відбили десять ворожих атак, бої тривають.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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