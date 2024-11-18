росія вдарила по Одесі "Іскандером". Багато жертв

Внаслідок російської атаки на Одесу 10 загиблих та 39 поранених, зокрема, чотири дитини віком сім-десять років та двоє 11-ти річних — начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному"

Серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі

росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, — президент Зеленський про черговий удар окупантів по Одесі.

"Удар російських терористів балістикою по Одесі, по житловому району. Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.

Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали. Залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

Це не випадкові удари — це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна.

І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени G20, до всіх столиць світу".

Джерело: https://t.me/znua_live/177282

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