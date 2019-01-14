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14.01.2019 17:59
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Без снега и метелей: в Харькове ожидается улучшение погодных условий

Нечищеные тротуары и внутриквартальные дороги уже надоели харьковчанам. Водители не могут выехать со своих дворов, прохожие падают и получают травмы рук и ног.

Вот у пенсионерки, которая проживает на Алексеевке, из-за скользких тротуаров сейчас загипсована рука.

Клавдия Подколзина, пенсионерка

Мне, конечно, ходится очень тяжело. Вот, упала - и вот уже месяц рука в гипсе. Но приходится выходить за хлебом – я беру с собой палочку и хожу потихоньку. Дороги, конечно, надо бы получше убирать.

А вот Владимир сейчас со своим внуком пришел на детскую площадку. Пока дети играют, съезжая с горки на санках, дедушка рассказывает, что в их семье уже несколько человек лежат со сломанными руками.

Владимир Ботовский, пенсионер

Теща моя упала, сваха упала – травмы получали, естественно. Сваха в больнице месяц лежала. А у тещи - перелом плечевого сустава. Ну, вообще не чистят! Даже мусорка сегодня заезжала, и никто не чистил впереди нее. Коммунальные службы работают отвратительно! Всё отдали в частные руки, а им только деньги нужны!

По данным Харьковского Гидрометцентра, во вторник, 15 января, столбик термометра покажет ночью от минус 1 до 1-х тепла. Днем - от семи мороза до 1 тепла. Существенных осадков не ожидается.

В среду температура воздуха ночью 7-12 мороза, днем ​​3-8 градусов. Снега не предвидится, но на дорогах будет держаться гололед, как и в течение следующих двух дней.

В четверг ночью 7-12 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов.

В последний рабочий день недели станет теплее. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов. Снегопадов не ожидается.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: погода

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