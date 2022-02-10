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Біологи назвали улюблені кольори комарів

Біологи назвали улюблені кольори комарів

Комарів приваблюють люди в червоному, помаранчевому, чорному або блакитному одязі та не цікавлять — у зеленому, фіолетовому, синьому та білому. До таких висновків дійшли вчені з Вашингтонського університету, пише Science Daily.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Щоб врятуватися від кровососів, краще одягати одяг, що закриває все тіло: сорочки з довгим рукавом замість футболок, штани замість шортів. Річ у тім, що комарі бачать людську шкіру незалежно від пігментації у привабливих червоно-жовтогарячих відтінках.

У пошуках жертви комарі орієнтуються як на візуальні сигнали, так й на нюх. Вони активізуються та починають сканувати простір, коли відчувають запах певних сполук. Наприклад, вуглекислий газ з людського дихання.

Источник: Час-Дій.

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Темы: наука

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