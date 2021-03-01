Как американский школьник перенёс эксперимент по самому долгому бодрствованию
Странные и сомнительные эксперименты во имя науки не редкость — так в 1829 году бельгийский физик Жозеф Плато в течение 25 секунд не моргая смотрел на Солнце. Целью опыта было изучения воздействия прямых солнечных лучей на сетчатку человеческого глаза. Результат эксперимента оказался печальным — ученый временно ослеп, а затем долгие недели был вынужден сидеть в темной комнате, пока отпечаток яркого Солнца не исчез с сетчатки глаз. Правда, зрение восстановилось лишь частично.
1.
Не менее глупый эксперимент поставил на себе в 1964 году 17-летний американский школьник Рэнди Гарднер проживавший калифорнийском городе Сан-Диего. Началось все с того что Рэнди Гарднер и его друг Брюс Макаллистер получили в стенах учебного заведения задание провести научное исследование. Они были обыкновенными подростками, довольно далекими от фундаментальной науки. Парни как-то прознали о радиоведущем (диск-жокее) Томасе Раундсе из Гонолулу, который в 1959 году устроил 260-часовой радиомарафон, причем все это время он бодрствовал.
Так школьникам пришла идея проверить воздействие длительного бодрствования на паранормальные способности человека, а заодно побить рекорд гавайского радиоведущего. Правда, вскоре молодые люди осознали, что столь масштабную задачу по сверхестественным способностям человеческого организма им не решить и они ограничились только контролем за умственными способностями и игрой в баскетбол при этом цель побить рекорд в бодрствовании сохранялась.
Установить, кто будет экспериментатором, а кому придется стать наблюдателем решили с помощью монетки. Она была подброшена, и к огромному облегчению Брюса, ему выпало быть ассистентом. Но Макаллистер явно переоценил свои силы. В первый день эксперимента Гарднер, проснувшийся в 6 утра был полон сил — первая бессонная ночь далась легко. А вот в разгар второго дня парень начал слегка «подтормаживать».
2.
Мыслительные способности Рэнди продолжали оставаться вполне удовлетворительными и на третий день эксперимента, но тут неожиданно подвел Макаллистер. Во время опыта он периодически давал другу несложные примеры на вычисление, просил произнести скороговорку и другие интеллектуальные задачки. И в один из моментов Брюс заметил, очнувшись, что делает заметки о поведении друга прямо на стене. На совете было решено, что Макаллистеру требуется помощник, пригласили общего друга Джо Марчиано.
Теперь парни могли сменяться во время контроля, да и играть в баскетбол втроем было несравненно веселее. Правда, Гарднер мог без повода накричать на друзей, но в целом вел себя довольно адекватно. Зато уже на четвертый день Гарднер счел себя сильным футболистом, которому предстоит участвовать в знаменитом матче по американскому футболу «Роуз боул», да еще и чернокожим.
3.
Но местные репортеры прознали об эксперименте школьников по длительному бодрствованию и тисканули соответствующий материал в одной из городских газет. Вскоре об этом исследовании стало известно Уильяму Дементу, который в Стэнфордском университете занимался изучением проблем сна. Это сейчас исследованиям, связанным со сном, уделяется довольно большое внимание, и Демент является одним из главнейших специалистов в этой области, но в 1964 эта наука была в зачаточном состоянии и ученый только делал в ней первые шаги. Поэтому Демент с огромным энтузиазмом присоединился к эксперименту, чему родители Рэнди были очень рады, поскольку опасались за здоровье сына.
Между тем всем ассистентам приходилось постоянно и как можно активнее развлекать Рэнди – ведь только стоило ему прилечь, как парень буквально «выключался». Его катали на автомобиле, играли в пинбол и баскетбол, водили в боулинг, подкидывали пареньку различные интеллектуальные задачки, даже беседовали через дверь туалета. Никаких стимуляторов подопытному не полагалось, разве что небольшие дозы кока-колы.
4.
К прибытию Демента больших отклонений у Рэнди не отмечалось, но затем они начали накапливаться. Так появились странности в ощущении вкуса и запаха. Некоторые вполне нейтральные запахи начали вызывать у Рэнди нескрываемое отвращение, заметно изменились пристрастия в пище. А вот из-за того, что школьник много времени проводил на баскетбольной площадке, его навыки по обращению с баскетбольным мячом только улучшились.
К тому времени родители настояли, чтобы парня периодически обследовали. Это дело было поручено специалистам из военно-морского госпиталя Парка Бальбоа. Так Рэнди Гарднер оказался под контролем подполковника Джона Росса. Если Демент указывал, что мыслительные способности экспериментатора продолжали оставаться на приличном уровне — на 10-й день опыта школьник смог обыграть преподавателя университета в пинбол, то мнение военного врача было несколько другим. Джон Росс указывал, что иногда у юноши наблюдается потеря ориентации, некоторая паранойя и галлюцинации. Однако веских оснований для досрочного прерывания эксперимента не было.
5.
.В последний день эксперимента Рэнди Гарднера попросили произнести последовательность чисел, начиная от 100, вычитая каждый раз по 7. Парень смог дойти только до 65, в этот момент он просто забыл, что делает. Когда срок бодрствования достиг 260 часов, в доме Гарднеров собралась довольно большая компания из друзей родственников, которая шумно праздновала новый рекорд по бодрствованию. Еще спустя 4 часа парня отвезли в военный госпиталь, где быстро проверили его мозг и не нашли никаких отклонений. Только после этого Рэнди дали возможность поспать — он провел во сне 14 часов. Проснулся Рэнди вполне бодрым. Затем была пресс-конференция с участием экспериментатора, на которой Рэнди выглядел бодрым и продемонстрировал хорошие умственные способности.
Вскоре после окончания эксперимента Рэнди вернулся к школьным занятиям. А исследователи, подводя опыта, пришли к выводам, что при длительном бодрствовании у Рэнди Гарднера на некоторое время поочередно «засыпали» одни участки мозга, в то время как другие продолжали бодрствовать.
Источник: Новости Ю