Как американский школьник перенёс эксперимент по самому долгому бодрствованию

Странные и сомнительные эксперименты во имя науки не редкость — так в 1829 году бельгийский физик Жозеф Плато в течение 25 секунд не моргая смотрел на Солнце. Целью опыта было изучения воздействия прямых солнечных лучей на сетчатку человеческого глаза. Результат эксперимента оказался печальным — ученый временно ослеп, а затем долгие недели был вынужден сидеть в темной комнате, пока отпечаток яркого Солнца не исчез с сетчатки глаз. Правда, зрение восстановилось лишь частично.

1.

Не менее глупый эксперимент поставил на себе в 1964 году 17-летний американский школьник Рэнди Гарднер проживавший калифорнийском городе Сан-Диего. Началось все с того что Рэнди Гарднер и его друг Брюс Макаллистер получили в стенах учебного заведения задание провести научное исследование. Они были обыкновенными подростками, довольно далекими от фундаментальной науки. Парни как-то прознали о радиоведущем (диск-жокее) Томасе Раундсе из Гонолулу, который в 1959 году устроил 260-часовой радиомарафон, причем все это время он бодрствовал.

Так школьникам пришла идея проверить воздействие длительного бодрствования на паранормальные способности человека, а заодно побить рекорд гавайского радиоведущего. Правда, вскоре молодые люди осознали, что столь масштабную задачу по сверхестественным способностям человеческого организма им не решить и они ограничились только контролем за умственными способностями и игрой в баскетбол при этом цель побить рекорд в бодрствовании сохранялась.

Установить, кто будет экспериментатором, а кому придется стать наблюдателем решили с помощью монетки. Она была подброшена, и к огромному облегчению Брюса, ему выпало быть ассистентом. Но Макаллистер явно переоценил свои силы. В первый день эксперимента Гарднер, проснувшийся в 6 утра был полон сил — первая бессонная ночь далась легко. А вот в разгар второго дня парень начал слегка «подтормаживать».

2.

Мыслительные способности Рэнди продолжали оставаться вполне удовлетворительными и на третий день эксперимента, но тут неожиданно подвел Макаллистер. Во время опыта он периодически давал другу несложные примеры на вычисление, просил произнести скороговорку и другие интеллектуальные задачки. И в один из моментов Брюс заметил, очнувшись, что делает заметки о поведении друга прямо на стене. На совете было решено, что Макаллистеру требуется помощник, пригласили общего друга Джо Марчиано.

Теперь парни могли сменяться во время контроля, да и играть в баскетбол втроем было несравненно веселее. Правда, Гарднер мог без повода накричать на друзей, но в целом вел себя довольно адекватно. Зато уже на четвертый день Гарднер счел себя сильным футболистом, которому предстоит участвовать в знаменитом матче по американскому футболу «Роуз боул», да еще и чернокожим.

3.

Но местные репортеры прознали об эксперименте школьников по длительному бодрствованию и тисканули соответствующий материал в одной из городских газет. Вскоре об этом исследовании стало известно Уильяму Дементу, который в Стэнфордском университете занимался изучением проблем сна. Это сейчас исследованиям, связанным со сном, уделяется довольно большое внимание, и Демент является одним из главнейших специалистов в этой области, но в 1964 эта наука была в зачаточном состоянии и ученый только делал в ней первые шаги. Поэтому Демент с огромным энтузиазмом присоединился к эксперименту, чему родители Рэнди были очень рады, поскольку опасались за здоровье сына.

Между тем всем ассистентам приходилось постоянно и как можно активнее развлекать Рэнди – ведь только стоило ему прилечь, как парень буквально «выключался». Его катали на автомобиле, играли в пинбол и баскетбол, водили в боулинг, подкидывали пареньку различные интеллектуальные задачки, даже беседовали через дверь туалета. Никаких стимуляторов подопытному не полагалось, разве что небольшие дозы кока-колы.

4.

К прибытию Демента больших отклонений у Рэнди не отмечалось, но затем они начали накапливаться. Так появились странности в ощущении вкуса и запаха. Некоторые вполне нейтральные запахи начали вызывать у Рэнди нескрываемое отвращение, заметно изменились пристрастия в пище. А вот из-за того, что школьник много времени проводил на баскетбольной площадке, его навыки по обращению с баскетбольным мячом только улучшились.

К тому времени родители настояли, чтобы парня периодически обследовали. Это дело было поручено специалистам из военно-морского госпиталя Парка Бальбоа. Так Рэнди Гарднер оказался под контролем подполковника Джона Росса. Если Демент указывал, что мыслительные способности экспериментатора продолжали оставаться на приличном уровне — на 10-й день опыта школьник смог обыграть преподавателя университета в пинбол, то мнение военного врача было несколько другим. Джон Росс указывал, что иногда у юноши наблюдается потеря ориентации, некоторая паранойя и галлюцинации. Однако веских оснований для досрочного прерывания эксперимента не было.

5.

. В последний день эксперимента Рэнди Гарднера попросили произнести последовательность чисел, начиная от 100, вычитая каждый раз по 7. Парень смог дойти только до 65, в этот момент он просто забыл, что делает. Когда срок бодрствования достиг 260 часов, в доме Гарднеров собралась довольно большая компания из друзей родственников, которая шумно праздновала новый рекорд по бодрствованию. Еще спустя 4 часа парня отвезли в военный госпиталь, где быстро проверили его мозг и не нашли никаких отклонений. Только после этого Рэнди дали возможность поспать — он провел во сне 14 часов. Проснулся Рэнди вполне бодрым. Затем была пресс-конференция с участием экспериментатора, на которой Рэнди выглядел бодрым и продемонстрировал хорошие умственные способности.

Вскоре после окончания эксперимента Рэнди вернулся к школьным занятиям. А исследователи, подводя опыта, пришли к выводам, что при длительном бодрствовании у Рэнди Гарднера на некоторое время поочередно «засыпали» одни участки мозга, в то время как другие продолжали бодрствовать.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»