Буря уничтожила "яблоню Ньютона" в Кембридже

Шторм Юнис, обрушившийся на Великобританию, уничтожил знаменитую "яблоню Ньютона" в ботаническом саду Кембриджского университета, сообщает BBC News.

Как уточнил куратор сада доктор Сэмюэл Брокингтон, дерево было посажено в 1954 году и являлось клоном той самой яблони, которая, согласно легенде, привела сэра Исаака Ньютона к открытию законов гравитации.

В ботаническом саду заверили, что у них есть отросток легендарного дерева и вскоре яблоню вновь посадят.

Оригинальное дерево, с которого на Ньютона упало яблоко, находилось в поместье Вулсторп в графстве Линкольншир. Несмотря на то, что в XIX веке оно пострадало от ветра, яблоня выжила, и на протяжении многих лет ее успешно размножали.

Источник:korrespondent.net

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