Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті року

Громадська організація “Вікімедіа Україна” назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році, передає Український інтерес.

Зазначається, що список очолила стаття “Україна”, яка отримала понад 850 тисяч переглядів за рік. У лідерах також “Шевченко Тарас Григорович” – понад 680 тисяч переглядів. Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко.

Що читали українці?

У топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус.

Так, статтю “Коронавірусна хвороба 2019 в Україні” переглянули майже 440 тисяч разів за рік – у списку вона на п’ятому місці. Загалом пандемія COVID-19 стала основною подією 2020-го, і це відобразилося на інтересах читачів Вікіпедії. До топ-25, окрім статті про COVID-19 в Україні, увійшли також “Пандемія коронавірусної хвороби 2019” (дев’яте місце, 346 тисяч переглядів) та “Вірус” (тринадцяте місце, 315 тисяч). Значний сплеск уваги отримали статті “Коронавіруси” та “Orthocoronavirinae” (підродина коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2), а також статті про чуму та іспанський грип.

“Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру. Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були “Білки”, “Гриби” та “Займенник” – теми, що вивчаються в межах шкільної програми. Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті “Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb” – очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті “Війна на сході України” та “Збройні сили України” читали менше – вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50″, – коментує Микола Козленко, заступник голови Правління ГО “Вікімедіа Україна” та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

50 найпопулярніших статей

Україна (852,943 перегляди) Шевченко Тарас Григорович (681,271) YouTube (598,572) Київ (475,448) Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437) Леся Українка (390,308) Друга світова війна (378,182) Франко Іван Якович (361,998) Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273) Facebook (345,767) Сполучені Штати Америки (332,426) Перша світова війна (318,469) Вірус (315,362) Google (306,428) Список українських жіночих імен (305,500) Білки (296,923) Київська Русь (289,533) Населення України (284,635) Список українських чоловічих імен (277,186) Галицько-Волинське князівство (271,437) Велика Британія (271,236) Німеччина (263,740) Львів (262,993) Богдан Хмельницький (259,361) Європейський Союз (258,071) Прислівник (257,607) Займенник (255,910) Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (251,603) Просвітництво (238,240) Список країн Європейського Союзу (235,698) Природна зона (234,458) Гриби (233,773) Українська абетка (233,525) Голодомор в Україні (1932—1933) (233,200) Союз Радянських Соціалістичних Республік (231,090) Євразія (230,320) Австралія (230,055) Український степ (225,125) Костенко Ліна Василівна (224,202) Дніпро (223,898) Данило Галицький (221,812) Романтизм (221,056) Зеленський Володимир Олександрович (220,276) Грушевський Михайло Сергійович (218,967) Екосистема (218,538) Спіймати Кайдаша (218,325) Коронавіруси (218,259) Амінокислоти (216,287) Італія (214,741) Польща (214,481)

Найпопулярніші історичні особи

Шевченко Тарас Григорович (681,271 перегляд) Леся Українка (390,308) Франко Іван Якович (361,998) Богдан Хмельницький (259,361) Данило Галицький (221,812) Грушевський Михайло Сергійович (218,967) Стус Василь Семенович (210,507) Іван Мазепа (203,706) Гай Юлій Цезар (188,590) Сковорода Григорій Савич (186,750)

Найпопулярніші сучасники

Костенко Ліна Василівна (224,202 перегляди) Зеленський Володимир Олександрович (220,276) Єлизавета II (207,276) Ілон Маск (190,327) Порошенко Петро Олексійович (177,101) Тіна Кароль (170,283) Лерос Гео Багратович (166,009) Мішина Ксенія Олександрівна (163,982) Пальчевський Андрій Іванович (161690) Шмигаль Денис Анатолійович (154,556)

Сплеск уваги: найпопулярніші статті, увага до яких значно зросла у 2020 році

Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437 переглядів) Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273) Спіймати Кайдаша (218,325) Коронавіруси (218,259) COVID-19 у Полтавській області (196,320) Ілон Маск (190,327) Чума (187,447) Orthocoronavirinae (183,466) Іспанський грип (180,382) Лерос Гео Багратович (166,009)

Источник: shotam.info/

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