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Британские ученые анонсируют рекордно жаркое пятилетие

Британские ученые анонсируют рекордно жаркое пятилетие

Британская метеорологическая служба прогнозирует во всем мире самое жаркое пятилетие за всю историю наблюдений.

Об этом в четверг, 30 января, сообщил телеканал Sky News.

Эксперты прогнозирцют, что средние температуры в ближайшие пять лет будут на 1,15 - 1,46 градуса по Цельсию выше, чем у температур в доиндустриальный период человечества. В то же время, напоминает Sky News, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений - в среднем на 1,09 градусов по Цельсию выше прежних показателей.

При этом, отмечает телеканал, ученые предупреждают, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градусов по Цельсию - нормы, предписанной Парижским соглашением по климату от 2015 года.

"Если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания показывают, что мы стремительно приближаемся к точке, когда мы увидим временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градусов по Цельсию ", - цитирует телеканал слова ответственного за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе Адама Шейфа.

Также в службе отметили, что ввиду продолжающегося потепления на Земле "окно возможностей сужается" для реагирования на эту ситуацию. Отмечается, что потепление, в первую очередь, будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

Источник: golos.ua

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