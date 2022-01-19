Цунами в Антарктиде: украинские полярники зафиксировали удивительное явление

В Антарктиде можно было увидеть последствия извержения вулкана, которое произошло у островного государства Тонга. Об этом сообщается на официальной странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.

Несколько дней назад, а именно 15 января, в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Его мощная активность сопровождалась землетрясениями, магнитуда которых достигала 5,8 баллов по школе Рихтера, а также цунами. Как сообщили специалисты, волны от него дошли даже до Антарктиды.

Так, в тот же день, на станции "Академик Вернадский" (7800 километров от эпицентра извержения) ученые зафиксировали волны, вызванные вулканом.

Отмечается, что волны дошли высотой около 60 сантиметров и это при том, что акватории покрыты сплошным слоем льда.

Кроме того, специалисты зафиксировали и "прыжки" атмосферного давления, которые также являются последствием извержения.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»