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Глобальное потепление: как изменилась погода в Харькове за 30 лет

Глобальное потепление: как изменилась погода в Харькове за 30 лет

Средняя температура воздуха в Харькове за последние 30 лет изменилась в сторону увеличения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием "Урядовий кур'єр".

Статью опубиковал Александр Косовец, директор Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, член ученого совета Украинского географического общества. Данные для сравнения предоставлены метеорологическими станциями Государственной гидрометеорологической службы. Брались цифры за месяцы первого полугодия, начиная с 1991 года.

Согласно проведенному анализу, средняя температура в Харькове составляет:

● январь – минус 4,5 град. (отклонение от нормы для 1991 г. – плюс 2,5 град.),

● февраль – минус 3,7 град. (плюс 2 град.),

● март – плюс 1,4 град. (плюс 1,7 град.),

● апрель – плюс 9,8 град. (плюс 0,8 град.),

● май – плюс 16 град. (плюс 0,4 град.),

● июнь – плюс 20 град. (плюс 1 град.).

За полугодие средняя температура воздуха в Харькове составила плюс 6,5 град. (отклонение – плюс 1,4 град.).

Кроме того, увеличилась норма количества выпавших осадков:

● январь – 38 мм (отклонение от нормы для 1991 г. – минус 6 мм),

● февраль – 35 мм (плюс 2 мм),

● март – 38 мм (плюс 10 мм),

● апрель – 32 мм (минус 4 мм),

● май – 54 мм (плюс 6 мм),

● июнь – 58 мм (не изменилась).

За полугодие норма среднего количества выпавших осадков составляет 255 мм (больше на 8 мм).

Источник: sq.com.ua

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