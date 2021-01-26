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Харків'ян просять не виходити на тонкий лід
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» звертається до жителів Харкова з проханням не виходити на лід, що утворився на водних об'єктах міста.
«У зв'язку з підвищенням температури повітря і періодом дощових паводків, льодовий покрив на річках та водоймах міста став ослабленим, місцями утворилися проталини, що становить небезпеку для життя і здоров'я людей.
З метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах міста Харкова, звертаємося до громадян з проханням не виходити на тонкий ослаблений лід!» - говориться у зверненні.
Источник: city.kharkov.ua
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