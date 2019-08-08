Как выглядит типичный смартфон украинца, — статистика

Компания MOYO на основе своей статистики собрала портрет среднестатистического смартфона, приобретенного украинцем в первой половине 2018 года.

У такого смартфона 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ, 5-дюймовый экран, камера на 12 Мп, пластиковый корпус черного цвета и ценник до 5000 грн.

Рынок гаджетов весьма поляризован — почти половина всех смартфонов в Украине приобретается из разряда «дешево и сердито», тогда как порядка 10% приходится на дорогостоящие флагманские модели. Такой перекос дает среднюю цену в 7200 грн., тогда как еще в прошлом году, по данным MOYO, она составляла 5100 грн.

Набирающая популярность технология мобильных платежей еще не стала в Украине массовой — среди проданных в первом полугодии смартфонов только 30% оснащены модулем NFC. А вот сканер отпечатков пальца стал уже базовой функцией, он есть в 90% гаджетов.

Телефоны с защищенным «противоударным» корпусом актуальны только для узкого круга покупателей, тогда как влаго- и пылезащита постепенно набирает все большую популярность благодаря массовому внедрению этой опции в устройствах среднего и высокого ценового диапазона.

Источник: tehnot.com

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