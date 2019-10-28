Названо самое популярное приложение в Украине

По данным Интернет Ассоциации Украины, Viber стал самым популярным приложением в Украине. На данный момент, он установлен на 9 из 10 смартфонов, значительно опережая другие приложения для общения.

“Миллионы украинцев используют Viber ежедневно, и наш главный приоритет — это гарантия безопасности общения. Сегодня Viber является самым безопасным приложением на рынке, поскольку все, что происходит в нём — обмен сообщениями, звонки, отправка фотографий, видео — по умолчанию защищено сквозным шифрованием”, — прокомментировал генеральный директор Viber Джамел Агауа.

В Ассоциации также отметили, что за последние 3 года количество Интернет пользователей в Украине выросло на 6-7%, и сегодня почти все украинцы в возрасте до 35 лет являются интернет-пользователями. Одной из основных причин роста этих показателей является увеличение количества использования смартфонов. 22% украинцев пользуются ими на регулярной основе.

Помимо этого возрос показатель проникновения интернета в селах и небольших городах. В этих населенных пунктах показатель постепенно приближается к данным по крупным городам.

Источник: proman.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»