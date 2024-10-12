Новини з іншого світу

● Определен тип иммунных клеток, которые останавливают метастазы. Механизм формирования метастазов из очаговой опухоли хорошо изучен, однако ученые до сих пор не понимали, почему у одних пациентов это происходит очень быстро, а у других раковые клетки могут годами медлить и лишь спустя десятилетия провоцировать рецидив. Теперь они нашли ответ. Оказалось, что защиту от метастазов обеспечивают специализированные макрофаги.

● В Индии Apple производит около 14% своих смартфонов. В прошлом году было всего 7%.

● Samsung откроет линии по производств чипов по нормам 2 нм и 1,4 нм уже в следующем году.

● 2026 год станет годом, когда искусственный интеллект превзойдет вычислительные возможности человеческого мозга. Данные взяты с epochai.org. Верхняя и нижняя оценка вычислений, необходимых для обучения человеческого мозга, основана на биологической сложности, которая может/не может потребоваться для моделирования сигналов человеческого мозга.

● По текущим оценкам, к концу 2025 года 99% интернет-контента будет генерироваться с помощью искусственного интеллекта. Мы только начинаем параболический рост вычислительной мощности с использованием ИИ.

● Согласно новому исследованию , почти половина хедж-фондов (47%), ориентированных на традиционные классы активов, теперь вкладываются в крипту. Благодаря волатильности крипта предлагает дополнительные прибыльные торговые возможности для фондов, готовых рискнуть.

● По словам китайского физика и эксперта по квантовым технологиям Пань Цзяньвэя, Китай намерен запустить сверхзащищенную глобальную связь к 2027 году. Для этого будет создана квантовая спутниковая группировка, которую интегрируют с наземными сетями. Китайский рынок квантовых коммуникаций быстро развивается. На конец 2023 года число активных пользователей квантовых услуг достигло 3 млн, а к концу текущего года ожидается рост до 5 млн.

● Ученые из США превращают отходы в реактивное топливо, которое сокращает выбросы углерода до 70%. Летучие жирные кислоты могут сыграть решающую роль в декарбонизации авиационной промышленности. Цель состоит в том, чтобы производить достаточно топлива для удовлетворения 100% спроса на коммерческое авиатопливо к 2050 году.

● OpenAI собирается снизить зависимость от вычислительной мощности Microsoft и начала изучать варианты самостоятельной настройки собственных серверов данных и чипов искусственного интеллекта.

● OpenAI также разрабатывает собственный чип искусственного интеллекта, который может снизить затраты на будущие вычислительные кластеры — в настоящее время его поставки арендуются в основном у Microsoft.

● Джеффри Хинтон и Джон Хопфилд были удостоены Нобелевской премии по физике 2024 года за свою новаторскую работу в области машинного обучения и нейронных сетей, которая в значительной степени заложила основу для нынешнего бума искусственного интеллекта.

● Хинтон, которого часто называют «крестным отцом искусственного интеллекта», стал соавтором метода, позволяющего нейронным сетям учиться на ошибках, что повлияло на современное обучение моделей искусственного интеллекта.

● 91-летний Хопфилд, в настоящее время профессор Принстона, в 1982 году разработал сетевую модель, которая имитирует работу мозга над воспоминаниями.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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