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Під найбільшим кратером Місяця знайшли аномальну речовину

Під найбільшим кратером Місяця знайшли аномальну речовину

Ймовірно, аномалія є покладами металу від астероїда, який давно врізався в Місяць і залишився прямо під кратером

Дослідники виявили під найбільшим кратером Місяця величезну кількість невідомої речовини. Вчені припускають, що це поклади металу від стародавнього астероїда, який врізався в супутник Землі. Про таке повідомляє Phys.org.

Таким чином, під кратером завширшки 2000 км знаходиться величезна кількість щільної речовини. Ймовірно, аномалія є покладами металу від астероїда, який давно врізався в Місяць і залишився прямо під кратером.

Використовуючи комп'ютерні симуляції, фахівці підрахували, що сталь і нікель, які формували ядро астероїда, розсіялися у верхньому шарі мантії Місяця, і зараз це величезний шматок металу – "у п'ять разів більший, ніж острів Гаваї".

Цікаво, майже рік тому вчені заявили, що на Місяці точно є вода, і вона зберігається в льодовиках на полюсах супутника. Відкриття довело, що плани колонізації Місяця і використання покладів води на ній для ракетного палива – реальні.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: космос

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