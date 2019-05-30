Первая женщина высадится на Луну в 2024 году

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) планирует в 2024 году отправить на Луну миссию “Артемида”, в составе которой будет в том числе женщина.

Об этом пишет пресс-служба NASA.

Программа, которую назвали “Артемида”, станет для американского космического агентства первой за несколько лет миссией на Луну. Ее начало запланировано на 2020 год, тогда к Луне отправится беспилотный зонд “Артемида-1”.

В 2022 году пилотируемая капсула отправится на орбиту Луны, готовя высадку астронавтов на поверхность в 2024-м.

Кроме того, NASA планирует провести пять полетов, чтобы доставить все необходимое для строительства станции Gateway на поверхности спутника Земли.

Эта программа станет продолжением миссии Apollo, участники которой последний раз высадились на Луне в 1972 году.

Как сообщалось ранее, через 2-3 года в мире планируют открыть первый космический отель.

Источник: www.objectiv.tv

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