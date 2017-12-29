Сегодня 06:17
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 30 декабря, суббота
Утром +2°C
Пасмурно
Давление: 749 мм рт. ст.
Влажность: 82%
Ветер: юго-восточный, 6 м/с
Днем +5°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 748 мм рт. ст.
Влажность: 85%
Ветер: юго-восточный, 4 м/с
Вечером +5°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 749 мм рт. ст.
Влажность: 92%
Ветер: южный, 3 м/с
Ночью +3°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 750 мм рт. ст.
Влажность: 95%
Ветер: северо-западный, 2 м/с
Источник: gismeteo.ua
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