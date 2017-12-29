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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 30 декабря, суббота

Утром +2°C

Пасмурно

Давление: 749 мм рт. ст.

Влажность: 82%

Ветер: юго-восточный, 6 м/с

Днем +5°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 748 мм рт. ст.

Влажность: 85%

Ветер: юго-восточный, 4 м/с

Вечером +5°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 749 мм рт. ст.

Влажность: 92%

Ветер: южный, 3 м/с

Ночью +3°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 750 мм рт. ст.

Влажность: 95%

Ветер: северо-западный, 2 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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