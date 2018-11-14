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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 15 ноября, четверг

Найближчими днями в нашій області очікується невеликий сніг, місцями помірний.

– Сніг у нас очікується 18–19 листопада, але це вже буде повʼязано з іншою ситуацією, ніж у Києві – циклон буде опускатися з півночі. Цими днями очікується невеликий сніг, місцями помірний. Нічна температура буде від 3 до 8 градусів морозу, а денна – –2...+3, –дає прогноз Інна Гостєва.

Утром -1°C

Пасмурно

Давление: 761 мм рт. ст.

Влажность: 55%

Ветер: восточный, 4 м/с

Днем +1°C

Облачно

Давление: 761 мм рт. ст.

Влажность: 38%

Ветер: восточный, 5 м/с

Вечером -2°C

Ясно

Давление: 763 мм рт. ст.

Влажность: 30%

Ветер: восточный, 5 м/с

Ночью -4°C

Ясно

Давление: 764 мм рт. ст.

Влажность: 32%

Ветер: северо-восточный, 5 м/с

Источники: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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