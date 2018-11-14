Погода в Харькове подробно

Сегодня 15 ноября, четверг

Найближчими днями в нашій області очікується невеликий сніг, місцями помірний.

– Сніг у нас очікується 18–19 листопада, але це вже буде повʼязано з іншою ситуацією, ніж у Києві – циклон буде опускатися з півночі. Цими днями очікується невеликий сніг, місцями помірний. Нічна температура буде від 3 до 8 градусів морозу, а денна – –2...+3, –дає прогноз Інна Гостєва.

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Источники: gismeteo.ua

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