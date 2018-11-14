Погода в Харькове подробно
Сегодня 15 ноября, четверг
Найближчими днями в нашій області очікується невеликий сніг, місцями помірний.
– Сніг у нас очікується 18–19 листопада, але це вже буде повʼязано з іншою ситуацією, ніж у Києві – циклон буде опускатися з півночі. Цими днями очікується невеликий сніг, місцями помірний. Нічна температура буде від 3 до 8 градусів морозу, а денна – –2...+3, –дає прогноз Інна Гостєва.
Утром -1°C
Пасмурно
Давление: 761 мм рт. ст.
Влажность: 55%
Ветер: восточный, 4 м/с
Днем +1°C
Облачно
Давление: 761 мм рт. ст.
Влажность: 38%
Ветер: восточный, 5 м/с
Вечером -2°C
Ясно
Давление: 763 мм рт. ст.
Влажность: 30%
Ветер: восточный, 5 м/с
Ночью -4°C
Ясно
Давление: 764 мм рт. ст.
Влажность: 32%
Ветер: северо-восточный, 5 м/с
Источники: gismeteo.ua