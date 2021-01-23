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Погода в Харькове подробно

Сегодня 24 января, воскресенье

Изменения в атмосфере многие специалисты называют "климатическим стрессом для организма". На такие резкие перемены погоды, как падение атмосферного давления и повышение температуры, сильнее всего реагируют люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры и маленькие дети.

По мнению медиков, в период аномально теплой погоды в середине зимы у многих людей обостряются хронические заболевания, прежде всего, связанные с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой. Недомогания в связи с перепадами погоды могут возникнуть у аллергиков, а также людей, страдающих гастритом, болезнями почек и поджелудочной железы.

В нестабильный погодный период у метеочувствительных людей сбивается биологический ритм в организме, нарушается режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил. Кроме того, резкая перемена погоды влияет на нервную систему. У кого-то может быть бессонница или, наоборот, возникнуть сонливость, ухудшение восприятия информации. Может появиться немотивированное беспокойство, а при выходе на улицу — рефлекторный кашель.

Специалисты рекомендуют метеозависимым людям и гипертоникам внимательно следить за состоянием своего здоровья. Чтобы организм более комфортно реагировал на смену погоды, специалисты советуют одеваться по погоде - чтобы не было чрезмерного переохлаждения или чтобы не было жарко. Необходимо закаливаться, принимать контрастный душ, утром делать гимнастику и регулярно проветривать помещение, а также по возможности избегать стрессовых ситуаций и негативной информации.

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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