Понеділок став найспекотнішим днем в історії спостережень від кінця 19 століття

Так кажуть метеорологи.

Середня температура планети побила рекорд, встановлений сім років тому.

Вона склала 17,01 градуса Цельсія - на десяту градуса більше за попередній максимум.

Цьогорічний червень також став найтеплішим в історії спостережень. І те саме може повторитися і з липнем, прогнозують науковці.

Вони пояснюють температурні рекорди зміною клімату (через викиди парникових газів) і початком потужного природного явища Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо - це періодичне нагрівання води в екваторіальній і південній частині Тихого океану, що впливає на клімат по всій планеті. Востаннє воно було в 2016 році.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17687

Новости портала «Весь Харьков»