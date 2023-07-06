Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 76

Понеділок став найспекотнішим днем в історії спостережень від кінця 19 століття

Понеділок став найспекотнішим днем в історії спостережень від кінця 19 століття

Так кажуть метеорологи.

Середня температура планети побила рекорд, встановлений сім років тому.

Вона склала 17,01 градуса Цельсія - на десяту градуса більше за попередній максимум.

Цьогорічний червень також став найтеплішим в історії спостережень. І те саме може повторитися і з липнем, прогнозують науковці.

Вони пояснюють температурні рекорди зміною клімату (через викиди парникових газів) і початком потужного природного явища Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо - це періодичне нагрівання води в екваторіальній і південній частині Тихого океану, що впливає на клімат по всій планеті. Востаннє воно було в 2016 році.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17687

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: погода

Читайте ещё:

«Укрэнерго» призывает экономить электричество вечером – с 16:00 до 23:00.
Сегодня 06:10    196
З 8 червня у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека
08.06.2023 08:35    234
Температура битиме рекорди: синоптики розповіли, яким буде літо в Україні
22.05.2023 09:04    614
На Сицилії через виверження вулкана Етна призупинили роботу аеропорту Катанії
22.05.2023 08:41    230
Затоплена Італія: на півночі країни вже загинуло 14 людей, злива не вщухає
21.05.2023 08:37    251
Гольфстрим сповільнюється і може зупинитись зовсім: учені розповіли, що буде далі
20.05.2023 09:28    583
На Земле наступили самые жаркие пять лет
19.05.2023 09:26    446
Травень накриє магнітними бурями харків’ян (КАЛЕНДАР)
01.05.2023 07:20    756
На Черногоре, самом высоком хребте Карпат, зафиксировали Брокенского призрака
22.03.2023 09:20    805
В Бразилии сильные ливни. Погибли минимум 36 человек, города отменяют карнавалы, — Bloomberg
20.02.2023 09:16    352
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 