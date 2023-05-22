Температура битиме рекорди: синоптики розповіли, яким буде літо в Україні

В Україні літо 2023 року за температурою настане з середини червня, водночас цього ж місяця очікуються найсильніші грози й дощі. Загалом же літо обіцяє бути спекотним, подекуди навіть занадто.

Зокрема, в липні та серпні температура перевищуватиме кліматичну норму. Це випливає з прогнозів народних синоптиків та метеорологів Укргідрометцентру.

Так, народний синоптик Володимир Деркач стверджує, що цьогорічне літо в Україні буде не тільки відповідати своїм температурам, а й поб’є деякі рекорди. Зокрема, за його словами, ця пора року обіцяє українцям спеку.

Зі свого боку синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха підкреслила, що погода в червні в усіх регіонах України в Україні буде в межах норми. А ось у липні та серпні температури будуть дещо вищими кліматичної норми.

"Уже зараз можемо говорити, що в липні-серпні, середня добова температура яких зазвичай становить 25,5 градуса, цьогоріч сягне в середньому до 27 градусів. Це натяк на спекотне літо", – розповіла вона в ефірі "Сніданку з 1+1".

Агрометеоролог Тетяна Адаменко вказала, що літо 2023 року буде сприятливим для урожаю. За її словами, в регіонах буде достатньо вологи й прогрівання ґрунту для того, щоб отримати нормальний початковий розвиток до вирощування культур.

"Тобто поштовх для гарного урожаю за рахунок погодних умов був", – підкреслила вона.

Метеорологиня Вазіра Мартазінова прогнозує, що "гарне літо" в Україну прийде з другої половини червня. Цього ж місяця в країні очікуються найсильніші дощі та грози. Загалом же, стверджують синоптики, літо-2023 в Україні однозначно не буде холодним.

Джерело: news.obozrevatel.com

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