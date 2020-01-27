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В ледниках Тибета обнаружили 28 неизвестных науке вирусов

В ледниках Тибета обнаружили 28 неизвестных науке вирусов

Новые вирусы нашли в пробах льда из Тибета возрастом 15 тысяч лет

Ученые обнаружили в пробах льда из Тибета возрастом 15 тысяч лет 28 вирусов, неизвестных науке.

Об этом со ссылкой на работы ученых сообщает Live Science.

Указано, что пробы льда собрали в 2015 году ученые из США и Китая, для этого они просверлили 50 метров ледника на Тибете. При сверлении и транспортировке поверхность части проб была загрязнена бактериями, исследовалась внутренняя часть образцов.

Известно, что лед поместили в холодную комнату с температурой -5 градусов по Цельсию и использовали стерильную ленточную пилу для срезания по полсантиметра с внешнего слоя проб. Потом лед промыли этанолом и оплавили еще по 0,5 сантиметров.

"В результате, ученые промыли образцы стерильной водой, убедившись, что они не заражены другими бактериями и вирусами. В них были найдены 28 неизвестных вирусов", — говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что из-за таяния ледников по всему миру образцы древних вирусов в дальнейшем могут быть потеряны. Также из-за глобального потепления неизвестные патогены могут попасть в окружающую среду и нанести вред здоровью и жизни людей.

Напомним, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

Источник: delo.ua

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