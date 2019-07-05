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В выходные харьковчан ждет снижение температуры и дождь

В выходные харьковчан ждет снижение температуры и дождь

Прогноз погоды в Харькове на выходные, 6-7 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 

По данным  Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе – переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 12-17 градусов, днем – 20-25.

В воскресенье - переменная облачность, ночью - без осадков, днем - местами небольшой кратковременный дождь, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 11-16 градусов, днем – 23-28.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: погода

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