В выходные харьковчан ждет снижение температуры и дождь

Сегодня 16:05

Сегодня 16:05

Прогноз погоды в Харькове на выходные, 6-7 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе – переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 12-17 градусов, днем – 20-25.

В воскресенье - переменная облачность, ночью - без осадков, днем - местами небольшой кратковременный дождь, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 11-16 градусов, днем – 23-28.

Агентство Телевидения Новости