Выше скорости света: физики сделали удивительное открытие, способное изменить мир
Международной группе физиков удалось установить, что квантовая частица способна за ненулевое конечное время пройти через условный барьер, фактически превысив даже скорость света.
Об этом пишет в Facebook журналист Иван Яковина, рассказывая о результатах описанных в научной статье издания Nature.
"Ученые, изучающие квантовое туннелирование, пришли к мнению, что частица, вполне возможно, преодолевает препятствие мгновенно, то есть не только беспрепятственно проходит "сквозь стену", но и делает это с нарушением верхнего скоростного предела - скорости света", - рассказал он.
По словам Яковины, один из авторов исследования, Игорь Литвинюк, сообщил, что, как показало исследование, "потолок" длительности процесса туннелирования составлял 1,8 аттосекунды (аттосекунда - это миллиардная часть миллиардной доли секунды, - "Апостроф").
Литвинюк допускает, что таким образом можно прийти к выводу, что в квантовом мире "потолок" може вообще быть равен нулю.
Яковина считает, что это открывает перед человечеством невероятные перспективы. В частности, речь идет о квантовых компьютерах будущего, которые, вполне возможно, будут выполнять процессы быстрее скорости света.
В свою очередь издание Lenta отмечает, что туннельный эффект, который можно представить, как прохождение объекта сквозь стену, наблюдается в квантовых системах и невозможен в классической механике.
Он заключается в том, что частица может преодолеть потенциальный барьер, не имея для этого достаточно энергии, из-за соотношения неопределенностей Гейзенберга (чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую, – "Апостроф").
Источник: apostrophe.ua