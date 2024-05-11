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У першому імплантаті мозку людини Neuralink виникла проблема

У першому імплантаті мозку людини Neuralink виникла проблема

Стартап Ілона Маска Neuralink заявив, що частина його мозкового імплантату вийшла з ладу після того, як він вперше вставив систему в пацієнта-людину .

Neuralink створив інтерфейс «мозок-комп’ютер», або BCI, який зрештою може допомогти пацієнтам з паралічем контролювати зовнішні технології, використовуючи лише свій розум. Згідно з веб-сайтом , система компанії, яка називається Link, записує нейронні сигнали за допомогою 1024 електродів через 64 «нитки», які тонші за людську волосину .

У січні компанія Neuralink імплантувала пристрій 29-річному пацієнту на ім’я Ноланд Арбо в рамках дослідження, щоб перевірити його безпеку. У березні компанія транслювала відео з Арбо, коли він використовував BCI, а Neuralink у квітневому дописі в блозі повідомив , що операція пройшла «надзвичайно добре».

Але протягом кількох тижнів після цього кілька потоків відійшли від мозку Арбо, повідомляє Neuralink у блозі в середу. Це означало, що було менше ефективних електродів, що перешкоджало компанії вимірювати швидкість і точність Link.

Neuralink не розкриває, скільки ниток витягнулося з тканини. Компанія не відразу відповіла на запит CNBC про коментар.

Як обхідний шлях, Neuralink сказав, що він змінив алгоритм запису, покращив інтерфейс користувача та працював над вдосконаленням методів перетворення сигналів у рухи курсору, йдеться у дописі в блозі. Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, який раніше повідомляв про проблему, Neuralink розглядав можливість видалення імплантату, але проблема не становила прямого ризику для безпеки Арбо. Відповідно до звіту, Neuralink поділився своїм дописом у блозі після того, як Journal запитав компанію про цю проблему.

Попри те, що деякі потоки відійшли від мозкової тканини Арбо, Neuralink сказав, що він використовує систему BCI компанії близько восьми годин на день протягом тижня, і часто до 10 годин на день у вихідні.

Згідно з дописом у блозі, Арбо сказав, що Link схожий на «розкішне перевантаження», і це допомогло йому «відновити зв’язок зі світом».

Neuralink — не єдина компанія, яка створює систему BCI, і ця технологія десятиліттями досліджується в академічних умовах.

Попереду Neuralink має довгий шлях випробувань безпеки та ефективності, перш ніж він зможе отримати дозвіл Управління з контролю за продуктами й ліками США для комерціалізації технології.

Джерело: http://internetua.com

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Темы: здоров'я, США

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