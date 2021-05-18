Ученые утверждают, что мы проиграем войну с ИИ

По их мнению ИИ заменит многие профессии, однако, медицина, с точки зрения диагностики, станет одной из первых областей, где люди станут не нужны.

Давно не секрет, что искусственный интеллект скоро будет способен превзойти людей, и даже если не полностью, то во многих областях, пишет Futurism.

Вопрос о том, насколько к тому времени наши знания устареют и в каком масштабе произойдет захват человечества, все еще обсуждается экспертами.

Лауреат Нобелевской премии Даниел Канеман довольно горячо высказался по этому поводу. Он считает, что в битве между ИИ и людьми, случится абсолютный технологический прорыв и человечество будет уничтожено.

"Сила искусственного интеллекта невероятна. Человек даже и близко не стоял. Очевидно, что ИИ победит людей. И то, как они будут приспосабливаться к этому — захватывающая проблема", — отметил Канеман.

Теория перспектив

Зачем слушать Дэниела Канемана?

Его книга 2011 года "Думай медленно…решай быстро" была продана в количестве более двух миллионов экземпляров и является одним из самых влиятельных томов в области поведенческой экономики, исследующих, как и почему люди думают так, как они думают ("быстрое" мышление — интуитивное, "медленное" — рациональное), и что делает нас готовыми к принятию решений о будущем.

Более того, в 2002 году он получил Нобелевскую премию за новаторскую "теорию перспектив", которая объясняет, как люди логически обосновывают разницу между прибылями и убытками, и как работают их пороговые значения неприятия риска и стремления к риску.

Так почему, по словам Канемана, мы так не готовы к предстоящему захвату искусственного интеллекта?

Говоря о том, как пандемия охватила неподготовленный мир, Канеман привел в пример экспоненциальный рост (возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины) вируса и то, что человеческий разум не готов к выполнению основных математических расчетов, которые могут выйти из-под контроля.

"Экспоненциальные явления нам почти невозможно понять. Мы опытны в более или менее линейном мире. И если вещи ускоряются, они обычно ускоряются в разумных пределах. Экспоненциальные изменения (как и при распространении вируса) — совсем другое. Мы не приспособлены для этого. Требуется много времени, чтобы развить к такому интуицию", — объяснил Канеман.

Важно отметить, что экспоненциальный рост противопоставляется более медленным линейной или степенной зависимостям. Линейный рост характеризуется стабильным прибавлением постоянной, а экспоненциальный рост — это следствие многократного умножения на постоянную. То есть если линейный рост на графике представляет собой стабильную линию, то экспоненциальный рост характеризуется быстрым взлетом.

Кроме того, Канеман также отмечает, что произойдет массовое разрушение. Технология развивается очень быстро, экспоненциально, а люди линейно. Когда люди сталкиваются с экспоненциальными изменениями, они не смогут легко к ним адаптироваться. По мнению Канемана, искусственный интеллект заменит многие профессии, однако медицина, с точки зрения диагностики, станет одной из первых областей, где люди уже будут не нужны.

Также он добавил, что искусственный интеллект поставит под сомнение лидерские качества человека, когда он научится принимать более взвешенные решения с точки зрения их эффективности.

Источник: focus.ua/

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