Утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок

Космонавт рассказал, как именно им удалось найти утечку воздуха на МКС, а также объяснил ее причину.

Царапину, через которую происходит утечка воздуха на Международной космической станции, обнаружил космонавт Иван Вагнер. А в поиске места негерметичности помогли чаинки. Об этом сообщил во время послеполетной пресс-конференции его коллега Анатолий Иванишин, пишет ТАСС.

По словам космонавта, когда Иван шевелил чаинки, те, которые разлетались на расстояние более полусантиметра, улетали, а те, которые разлетались до полусантиметра, притягивались обратно. "Это было видно в течение нескольких секунд", - сказал Иванишин.

Позже члены экипажа МКС проделали эксперимент с дополнительным чаем и со съемкой этого конкретного места и на фото, и на видео, и на макросъемку. Оказалось, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см.

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Из-за утечки экипаж вернули на Землю

Иван Вагнер считает, что трещина может являться следствием естественного износа корпуса станции за 20 лет ее эксплуатации. И уточнил, что опыт эксплуатации станции позволит спрогнозировать сроки работы будущих космических станций, а также определить характер материалов, из которых они будут создаваться.

Сегодня на МКС продолжают работу астронавт NASA Кэтлин Рубинс, которая проголосовала на выборах президента прямо оттуда. А также космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

В августе стало известно, что экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда" при помощи пакетика чая. Сейчас место утечки загерметизировано временными средствами. А аппарат "Союз МС-16" совершил посадку в Казахстане 22 октября утром. На нем на Землю после длительной экспедиции вернулись трое членов экипажа: космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Источник: korrespondent.net/

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