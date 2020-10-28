Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:40
Просмотров: 123

Утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок

Утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок

Космонавт рассказал, как именно им удалось найти утечку воздуха на МКС, а также объяснил ее причину.

Царапину, через которую происходит утечка воздуха на Международной космической станции, обнаружил космонавт Иван Вагнер. А в поиске места негерметичности помогли чаинки. Об этом сообщил во время послеполетной пресс-конференции его коллега Анатолий Иванишин, пишет ТАСС.

По словам космонавта, когда Иван шевелил чаинки, те, которые разлетались на расстояние более полусантиметра, улетали, а те, которые разлетались до полусантиметра, притягивались обратно. "Это было видно в течение нескольких секунд", - сказал Иванишин.

Позже члены экипажа МКС проделали эксперимент с дополнительным чаем и со съемкой этого конкретного места и на фото, и на видео, и на макросъемку. Оказалось, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см.

Утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок

roscosmos.ru

Из-за утечки экипаж вернули на Землю

Иван Вагнер считает, что трещина может являться следствием естественного износа корпуса станции за 20 лет ее эксплуатации. И уточнил, что опыт эксплуатации станции позволит спрогнозировать сроки работы будущих космических станций, а также определить характер материалов, из которых они будут создаваться.

Сегодня на МКС продолжают работу астронавт NASA Кэтлин Рубинс, которая проголосовала на выборах президента прямо оттуда. А также космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

В августе стало известно, что экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда" при помощи пакетика чая. Сейчас место утечки загерметизировано временными средствами. А аппарат "Союз МС-16" совершил посадку в Казахстане 22 октября утром. На нем на Землю после длительной экспедиции вернулись трое членов экипажа: космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: космос

Читайте ещё:

В упавшем метеорите нашли следы внеземной жизни
Сегодня 14:33    155
Стало известно, когда украинско-американская ракета Alpha полетит в космос
26.10.2020 09:37    229
«Роскосмос» отрезали от французских технологий
25.10.2020 09:58    263
Маск розповів про будівництво міста на Марсі
22.10.2020 07:04    172
Звезда из первой десятки самых ярких на земном небосклоне готовится к взрыву
20.10.2020 08:45    249
На Венере нашли новый признак жизни. Это глицин
19.10.2020 10:08    233
Американский астрофизик предсказал столкновение Земли с астероидом за день до президентских выборов США
19.10.2020 09:32    274
Маск против инопланетян. Глава SpaceX высказался по поводу "визитов" развитых цивилизаций
13.10.2020 18:28    293
В Мексике метеорит вызвал пожар
12.10.2020 08:55    279
В «Твиттере» удален аккаунт знаменитого православного робота Федора: он стал оскорблять российских космонавтов, упрекая их в пьянстве
12.10.2020 08:48    376
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 