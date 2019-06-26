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Засновник VIBER готовий допомогти українцям створити "Державу у смартфоні"

Засновник VIBER готовий допомогти українцям створити Державу у смартфоні

Усі державні послуги у смартфоні - цілком реальна перспектива для України - вважає засновник одної з найбільших в світі інтернет-платформ з продажів та власник месенджера Viber – японець – Хіросі Микитані. Бізнесмен приїхав до України і вже зустрівся з президентом. Володимир Зеленський раніше заявляв, що його команда в майбутньому планує втілити ідею управління державою за допомогою ґаджетів. 

Источник: tsn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: гаджеты

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