Засновник VIBER готовий допомогти українцям створити "Державу у смартфоні"

Усі державні послуги у смартфоні - цілком реальна перспектива для України - вважає засновник одної з найбільших в світі інтернет-платформ з продажів та власник месенджера Viber – японець – Хіросі Микитані. Бізнесмен приїхав до України і вже зустрівся з президентом. Володимир Зеленський раніше заявляв, що його команда в майбутньому планує втілити ідею управління державою за допомогою ґаджетів.

Источник: tsn.ua

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