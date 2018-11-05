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33-летний Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию (фото)

33-летний британец Росс Эджли стал первым в истории человеком, вплавь обогнувшим Великобританию, преодолев расстояние в 2879 километров.

33-летний Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию (фото)

4 ноября 2018 года в 9 часов по местному времени он финишировал в городе Маргейт, откуда и стартовал 1 июня, сообщает BBC.

Последние полтора километра он проплыл в компании 300 других пловцов, присоединившихся к нему, чтобы сделать финиш более зрелищным и триумфальным.

33-летний Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию (фото)

Росс Эджли хорошо известен во всем мире своей любовью к экстриму. На его счету несколько необычных рекордов. Свое новое приключение он назвал Великим британским заплывом.

33-летний Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию (фото)

Он провел на воде 157 дней, ни разу не сойдя на берег. Это самый продолжительный в мире организованный морской заплыв. Ожидается, что вскоре этот рекорд будет признан WOWSA (Международной ассоциацией плаванья на открытой воде).

33-летний Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию (фото)

По словам Эджли, на этом пути ему пришлось пережить самые разные впечатления: от наблюдения удивительно красивых рассветов и закатов до ожогов лица от соприкосновения с медузами. За время этого рекордного заплыва Росс потерял более 500 тысяч калорий и, чтобы восстановить потраченный объем энергии, съел больше 640 бананов.

Первый раз Эджли попал в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2016 года, когда за 19,5 часа преодолел 42-километровую марафонскую дистанцию, протянув при этом за собой на тросе автомашину весом 1,4 тонны. А два месяца спустя он за те же 19 часов установил свой второй рекорд, когда забираясь по канату бесчисленное множество раз, поднял свое тело по совокупности попыток на высоту Эвереста (8848 м).

Новости портала «Весь Харьков»

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