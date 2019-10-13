40 тысяч болельщиков в Харькове спели гимн Украины. Потрясающее видео

Сборная Украины в пятницу, 11 октября, победила сборную Литвы в матче квалификации Евро-2020. Перед игрой 40 тысяч болельщиков спели украинский гимн.

Исполнение гимна доверили популярному исполнителю Дзидзьо, сообщает Цензор.НЕТ.

Слова сразу же подхватили болельщики. Стадион был заполнен практически полностью. Видео исполнения гимна, разошедшееся по интернету, собирает восторженные комментарии.

Напомним, накануне сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 в Харькове принимала аутсайдера группы В – сборную Литвы. Матч завершился победой украинцев со счетом 2-0.

Источник: censor.net.ua

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От редакции портала "Весь Харьков"

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