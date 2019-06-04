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Будущее главного тренера "Динамо" осталось неопределенным
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не обсудил с президентом клуба Игорем Суркисом свое будущее во главе команды
Об этом рассказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик.
По данным журналиста, встреча между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и главным тренером киевлян Александр Хацкевич не состоялась. "Встреча между Суркисом и Хацкевичем не состоялась по просьбе главного тренера взять паузу, чтобы немного отойти, разобраться", - сказал Цыганик.
Ранее сообщалось, что их встреча должна состояться 5 июня.
Источник: espreso.tv
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