Харьковчанка Элина Свитолина стала 4-ой ракеткой мира

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина, поднялась на 4-ую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщается на сайте организации.

Украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии, что позволит ей получить более легкую сетку на одном из четырех крупнейших турниров года.

Первым номером рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.

Рейтинг WTA от 8 января:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6425.

2 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 6095

3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6005

4 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5785

5 (5). Винус Уильямс (США) – 5567

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4901

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3600

10 (10). Коко Вандевей (США) – 3258

Накануне Элина Свитолина победила на турние WTA в австралийском Брисбене. Харьковчанка в финале разгромила Александру Соснович из Беларуси в двух сетах – 6:2, 6:1. Это 10 титул в карьере Элины Свитолиной.

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