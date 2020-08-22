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100 тисяч хворих на коронавірусну хворобу: Апарат РНБО України нагадує про важливість суворого дотримання карантинних заходів на державні свята через ускладнення епідемічної ситуації

100 тисяч хворих на коронавірусну хворобу: Апарат РНБО України нагадує про важливість суворого дотримання карантинних заходів на державні свята через ускладнення епідемічної ситуації

Станом на сьогодні в Україні показник виявлених хворих на коронавірусну хворобу склав понад 100 тисяч осіб.

Апарат Ради національної безпеки і оборони України закликає громадян до суворого дотримання усіх карантинних правил: соціальної дистанції, носіння масок і користування дезінфекторами.

Попереду три дні вихідних, багато хто святкуватиме День Незалежності з рідними та друзями, планує поїздки і туристичні подорожі.

Будьте відповідальними громадянами, робіть це самі і вимагайте того ж від близьких та друзів. Ваше здоров’я, ваша безпека й, у кінцевому підсумку, перемога над епідемією – у ваших руках.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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