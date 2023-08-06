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Сегодня 08:14
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Украина вряд ли сможет производить своё ядерное оружие, - Данилов

Украина вряд ли сможет производить своё ядерное оружие, - Данилов

«Что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь», - сказал секретарь СНБО в эфире телемарафона.

При этом он подчеркнул, что сейчас есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, однако им предоставляют его страны-члены НАТО.

«Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу», - заявил Данилов.

Джерело: https://t.me/u_now/107653

Новости портала «Весь Харьков»

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