Данілов про "формулу перемоги" України

Якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну російським Четвертим рейхом

"Формулу Перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома. Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах" – пояснив секретар РНБО.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/9461

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