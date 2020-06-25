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29 июня Венгрия откроет все пункты пропуска с Украиной

29 июня Венгрия откроет все пункты пропуска с Украиной

Правительство Венгрии с понедельника, 29 июня, открывает все пункты пропуска на границе с Украиной. Сейчас работает лишь пункт пропуска Захонь-Чоп.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с понедельника будет возобновлена работа пунктов Лоня-Дзвинково, Берегшурань-Лужанка, Вилок-Тисабеч, Тиса (Чоп)-Захонь.

"В понедельник на следующей неделе мы откроем все пропускные пункты на границе между Венгрией и Украиной. Мы обеспечим передвижения через границу, хотя правила переезда через страну будут еще сохраняться", - сказал Сийярто.

Отметим, въезд в Венгрию без необходимости прохождения карантина украинцам разрешен в таких случаях:

краткосрочное посещение (до 24 часов) в 30-километровую зону;

транзитный проезд при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.

 

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