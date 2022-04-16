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Тарифи на електроенергію не зміняться

Тарифи на електроенергію не зміняться

Президент Володимир Зеленський заявив, що Уряд продовжить дію тарифу на електроенергію в розмірі 1,44 грн за кВт*год для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год за місяць.

Про це він повідомив повідомив у відеозверненні.

За його словами, у визначену межук споживання входить 80% українців. Він також додав, що опалювальний сезон в Україні пройшов успішно, а віялових відключень не було, "розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону", — резюмував Зеленський.

Нагадуємо:

Діючі тарифи на електроенергію встановлені з 1 жовтня 2021 року. Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт*год на місяць, тариф складає 1,68 грн за кВт*год.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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