Довіра до ЗСУ — 96%. Опитування
Серед державних та суспільних інститутів українці найчастіше висловлюють довіру до ЗСУ — таких громадян 96%. Водночас добровольчим батальйонам довіряють 86% громадян — опитування, проведене Центром Разумкова
(https://zn.ua/ukr/UKRAINE/najbilshe-ukrajintsi-dovirjajut-zsu-dobrobatam-ta-dsns-prezident-za-doviroju-opinivsja-na-rivni-tserkvi.html).
До Державної служби з надзвичайних ситуацій найчастіше висловлюють довіру 85% українців. Стільки ж довіряють волонтерським організаціям.
З іншими інституціями ситуація така:
● Національна гвардія — 80%;
● Державна прикордонна служба — 76%;
● Міністерство оборони України — 67,5%;
● Служба безпеки України — 67%;
● громадські організації — 61%;
● церква — 60%;
● президент України — 59%;
● голова міста (селища, села), в якому живе респондент — 54%;
● Національна поліція України — 53%;
● Національний банк України — 52%.
Крім того, як свідчить опитування, українці частіше висловлюють довіру, ніж недовіру, до ради міста (селища, села), в якому живе респондент — відповідно 48% і 41%. Також ситуація і з уповноваженим Верховної Ради з прав людини — відповідно 43% і 32%.
До ЗМІ України довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою. Зокрема, про довіру говорять 46% українців, про недовіру — 45%.
Водночас більшість респондентів висловлюють недовіру:
● державному апарату (чиновникам) — не довіряють 76%;
● політичним партіям — 76%;
● Верховній Раді України — 74%;
● судам (судовій системі загалом) — 70%;
● уряду України — 65,5%;
● прокуратурі — 62%;
● Національному агентству з питань запобігання корупції — 57%;
● Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі — 56%;
● Національному антикорупційному бюро — 55%;
● комерційним банкам — 51%.
Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам. Зокрема, їм не довіряють їм 43%, довіряють — 25%.
Політичним партіям довіряють лише 13% респондентів. Однак відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дають 25%. Негативно відповіли 52%. У липні минулого року перших було 38,5%, других — 41%.
Джерело: https://t.me/znua_live/142924