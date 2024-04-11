Довіра до ЗСУ — 96%. Опитування

Серед державних та суспільних інститутів українці найчастіше висловлюють довіру до ЗСУ — таких громадян 96%. Водночас добровольчим батальйонам довіряють 86% громадян — опитування, проведене Центром Разумкова

(https://zn.ua/ukr/UKRAINE/najbilshe-ukrajintsi-dovirjajut-zsu-dobrobatam-ta-dsns-prezident-za-doviroju-opinivsja-na-rivni-tserkvi.html).

До Державної служби з надзвичайних ситуацій найчастіше висловлюють довіру 85% українців. Стільки ж довіряють волонтерським організаціям.

З іншими інституціями ситуація така:

● Національна гвардія — 80%;

● Державна прикордонна служба — 76%;

● Міністерство оборони України — 67,5%;

● Служба безпеки України — 67%;

● громадські організації — 61%;

● церква — 60%;

● президент України — 59%;

● голова міста (селища, села), в якому живе респондент — 54%;

● Національна поліція України — 53%;

● Національний банк України — 52%.

Крім того, як свідчить опитування, українці частіше висловлюють довіру, ніж недовіру, до ради міста (селища, села), в якому живе респондент — відповідно 48% і 41%. Також ситуація і з уповноваженим Верховної Ради з прав людини — відповідно 43% і 32%.

До ЗМІ України довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою. Зокрема, про довіру говорять 46% українців, про недовіру — 45%.

Водночас більшість респондентів висловлюють недовіру:

● державному апарату (чиновникам) — не довіряють 76%;

● політичним партіям — 76%;

● Верховній Раді України — 74%;

● судам (судовій системі загалом) — 70%;

● уряду України — 65,5%;

● прокуратурі — 62%;

● Національному агентству з питань запобігання корупції — 57%;

● Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі — 56%;

● Національному антикорупційному бюро — 55%;

● комерційним банкам — 51%.

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам. Зокрема, їм не довіряють їм 43%, довіряють — 25%.

Політичним партіям довіряють лише 13% респондентів. Однак відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дають 25%. Негативно відповіли 52%. У липні минулого року перших було 38,5%, других — 41%.

Джерело: https://t.me/znua_live/142924

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