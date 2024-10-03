Лазерна система Palletized High Energy Laser System (P-HEL) збила кілька безпілотників під час бойових дій на Близькому Сході, це стало знаковим проривом у розробці передової технології.

Армія США вперше успішно використала високоенергетичну лазерну зброю для знищення дронів у травні 2024 року. Лазерна система Palletized High Energy Laser System (P-HEL) збила кілька безпілотників під час бойових дій на Близькому Сході, це стало знаковим проривом у розробці передової технології.

«Лазерна зброя забезпечує високоточне ураження дронів, включаючи великі ударні апарати, що використовуються росією та Іраном», — зазначають розробники.

Система P-HEL, розроблена компанією BlueHalo, відзначається точним фокусуванням лазера на невеликій ділянці цілі - це дозволяє ефективно знищувати дрони, використовуючи відносно невелику потужність. Лазери вважаються майбутнім тактичної протиповітряної оборони завдяки дешевизні та практично необмеженому боєзапасу, який залежить виключно від доступної електроенергії.

Поява робочої лазерної зброї може змінити хід сучасних воєн, особливо зважаючи на зростаючу роль дронів у бойових діях. Очікується, що армія США почне масове постачання цих систем, що дозволить швидко й ефективно протистояти атакам безпілотників.

Джерело: noworries.news

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