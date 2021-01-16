Автопробег против работы коксового завода: харьковчане вышли на экологическую акцию

Участники автопробега утром собираются на площади Свободы. В колонну выстраиваются два десятка автомобилей. К машинам харьковчане прикрепили флаги с надписями "Коксохим убивает нас" и национальные флаги. Говорят, главная цель - привлечь внимание других горожан и представителей власти к загрязнению воздуха. Добавляют, что из-за выбросов коксового завода жалуются на проблемы со здоровьем, в частности, кашель, затрудненное дыхание и головную боль.

Анастасия, участница акции:

Ну, я думаю, що чим більше буде у нас активних громадян, тим краще. Ну, взагалі, я думаю, що треба розповідати якомога більше про такі проблеми. Розповідати всім своїм знайомим. Поки не підніме голову народ, нічого не буде.

Организаторы акции говорят, что планировалось участников больше, но не все приехали из-за похолодания. Маршрут движения колонны проходит через центр города и общие районы - от площади Свободы, через площадь Конституции, проспекты Гагарина, Героев Сталинграда и Московский, и потом обратно.

Александр Константинов, организатор акции:

Сьогодні один із людей, які приймають участь, запросив нас до району, де він мешкає, до Нових Домів. І це знаково, тому що саме за цю добу перебільшення вмісту твердих частиць було перевищено у 30-45 разів саме на Нових Домах, тому ми зрозуміли, що зробили правильний вибір, підтверджуємо маршрут руху.

Такие экологические акции организаторы планируют проводить каждую субботу, подчеркивают - это будут не только автопробеги, но и другой формат.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области просила в суде оштрафовать коксовый завод "Новомет", поскольку у предприятия нет разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Суд решил, что предприятие временно остановить деятельность до получения такого разрешения. Однако представители предприятия пошли в апелляцию, чтобы обжаловать это решение, говорят, что работают в рамках закона.

Агентство Телевидения Новости