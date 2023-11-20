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Більш ніж 1800 км автодоріг вже розчищено на Харківщині

Більш ніж 1800 км автодоріг вже розчищено на Харківщині

На Харківщині триває ліквідація наслідків снігопаду, що спостерігається від вечора неділі.

Місцями в області випало до 20 см опадів, повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов.

Для розчищення доріг державного та місцевого значення використано 185 одиниць спеціальної техніки та більше 2 тисяч тонн протиожеледних матеріалів.

Усього розчищено більше ніж 1800 км автодоріг.

«Наразі проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено, ускладнень руху немає.

Триває повторна обробка небезпечних ділянок та розширення проїзної частини», наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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