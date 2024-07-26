В Украине запустили проект "Хочу к своим" для обмена предателей и коллаборантов на гражданских

Украинские спецслужбы запустили проект "Хочу к своим", который позволит обменивать пленных украинцев на предателей и коллаборантов.

Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Первой целью проекта является обнародование на сайте "Хочу к своим" информации об осужденных российских коллаборантах, агентах, предателях, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины", - пояснил Юсов.

По его словам, на сайте также будет опция - "согласие на обмен", когда осужденный коллаборант сможет дать согласие на обмен на наших граждан из российского плена.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39627

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