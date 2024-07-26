В Украине запустили проект "Хочу к своим" для обмена предателей и коллаборантов на гражданских
Украинские спецслужбы запустили проект "Хочу к своим", который позволит обменивать пленных украинцев на предателей и коллаборантов.
Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Первой целью проекта является обнародование на сайте "Хочу к своим" информации об осужденных российских коллаборантах, агентах, предателях, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины", - пояснил Юсов.
По его словам, на сайте также будет опция - "согласие на обмен", когда осужденный коллаборант сможет дать согласие на обмен на наших граждан из российского плена.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/39627