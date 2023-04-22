Більше ніяких назв для географічних об’єктів пов’язаних із росією

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє давати географічним об’єктам назви, пов’язані з росією.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Документ вносить зміни до низки законів, постанов, указів президента, зокрема до законів «Про географічні назви» і «Про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Так, в Україні забороняють давати географічним об’єктам назви, що звеличують, пропагують, увіковічують або символізують:

загалом росію;російські пам’ятні, історичні, культурні місця, дати, події;російських діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших держав, переслідували дисидентів за критику тоталітарного радянського та російського режиму тощо.

Автори закону переконані, що це дозволить очистити суспільний простір від нав’язаних ідеологем, а також встановить історичну справедливість і відновить українську історико-національну топоніміку, доповнить її іменами новітніх героїв.

«Ми маємо скинути цей колоніальний тягар, що нав’язувався нам багатьма десятиліттями, а то і століттями. І саме сьогодні є можливість створити нову ідентичність, подолати імперські колоніальні міфи, віднайти та утвердити ту історичну пам’ять, яка належить нам — українцям, щоб стати повноцінним господарем на своїй землі», — наголошують у пояснювальній записці.

Джерело: Громадське

Агентство Телевидения Новости